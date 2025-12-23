No caben > Realidad preocupante

Autoridades policiacas de todos los niveles presumen un día sí y otro también que se ha logrado el aseguramiento de objetivos criminales, generadores de violencia y sobre todo personas dedicadas a la venta a baja escala, de droga, es decir, de narcomenudistas.

Debido a la naturaleza de sus delitos, resulta indispensable mantenerlos por algún periodo bajo resguardo, por lo menos hasta que la autoridad judicial les fija alguna fianza o, en el peor de los casos para los hampones, ser sometidos a proceso mientras permanecen en prisión para enfrentar su proceso.

Los detractores del partido en el poder, los críticos de la llamada Cuarta Transformación, cuestionan casi con la misma frecuencia de los anuncios de espectaculares detenciones, pues ¿dónde guarda la autoridad a tanto malandro?

Los presumidos niveles de efectividad policiaca podrían explicar, al menos en parte, el por que la prisión estatal de La Pila se encuentra tan llena en este cierre de año. Mire usted: hasta el mes de noviembre el Centro de Reinserción Social registraba una sobrepoblación de 82.9 por ciento. Es decir albergaba a mil 532 internos más de los que puede recibir, según los reportes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a nivel federal.

Señalan los datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, con fecha de corte hasta noviembre, a nivel estatal, en San Luis Potosí, el sistema penitenciario cerró con una sobrepoblación del 40.28 por ciento. Eso, cabe señalar a nivel estatal.

En el estado la capacidad de los cinco penales es de 3 mil 230 personas y para el cierre de noviembre se tenía registrada una ocupación que ya quisiera el sector hotelero, pues había un total de 4 mil 531 personas privadas de su libertad en estos centros, lo que representa un exceso de 1 mil 301 personas.

Eso sí, se resalta que sólo La Pila representa un foco rojo, pues ya que a pesar de tener capacidad para albergar a 1 mil 847 personas, para el mes de noviembre su ocupación total fue de 3 mil 379 personas, lo que equivalía a la sobrepoblación mencionada de 1 mil 532 internos.

Es por demás advertir el riesgo que significa tener a gente amontonada en un lugar como la prisión, en donde no todos los internos son personas detenidas por error y por fallas del sistema legal. Muchos, la mayoría, son personas que sí han cometido delitos y cuya peligrosidad es variable. La presión, puede hacer estallar incluso a la persona más serena y por ello la preocupación que despierta la sobrepoblación penitenciaria.

Y pues ya que estamos metidos en temas de seguridad en esta víspera de Noche Buena, el secretario general de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez informó que las pruebas de control y confianza a que fueron sometidos tanto agentes de la Guardia Civil Estatal como agentes municipales de todo el estado, han arrojado resultados diversos.

Lo más preocupante, según lo expuesto por el funcionario, es que hay municipios en donde de plano hubo que desaparecer las corporaciones debido al grado de intromisión del hampa organizada en sus filas. No lo mencionó el secretario general, pero sería interesante saber si hay algún mal elemento tras las rejas como resultado de este proceso de limpia en las corporaciones.

Y no nos haga mucho caso, pero se rumora que "algo" podría suceder en la UASLP este próximo día 26. Si sabemos más, de inmediato se lo comunicamos.

¡Hasta mañana!