NFL 2025: Raiders y Broncos se enfrentan en vivo

Los Raiders y Broncos se preparan para un emocionante duelo en la Semana 10 de la NFL 2025, ¿quién saldrá victorioso?

Por El Universal

Noviembre 06, 2025 02:45 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La última vez que los Broncos consiguieron dos victorias consecutivas en casa sobre los Raiders fue en 2017. En aquel año Bo Nix -actual quarterback del conjunto de Denver- jugaba en la preparatoria; los Malosos jugaban en Oakland y Trevor Siemian era el mariscal de campo del conjunto de Denver.

A casi ocho años de aquellas victorias al hilo, los Broncos tendrán la oportunidad de hilar triunfos como local ante su rival divisional. Esta noche el Empower Field de Denver verá el inicio de la Semana 10 de la temporada 2025 de la NFL con un conjunto de Denver que atraviesa un gran momento.

El equipo dirigido por Sean Payton suma seis victorias consecutivas en 2025 y se consolidan como fuertes candidatos en la Conferencia Americana. Esta noche, los Raiders lucen como víctimas de cara al encuentro y de concretarse la victoria de los Broncos, estarían sumando, por primera vez en ocho años, dos triunfos consecutivos en casa ante los Malosos.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el TNF entre Raiders de Las Vegas y Broncos de Denver?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El inicio de la Semana 10 de la NFL entre Raiders y Broncos será transmitido en México a través de televisión de paga y plataforma de streaming.

Raiders vs Broncos

Fecha: Jueves 6 de noviembre

Hora: 19:15 horas (centro de México)

Transmisión: Fox Sports, Amazon Prime Video y DAZN

