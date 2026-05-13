NFL anuncia calendario internacional 2026 con 49ers en México

Los 49ers engalanarán el mayor calendario internacional en la historia de la NFL, al disputar el partido inaugural de la temporada 2026 en Melbourne contra los Rams de Los Ángeles, sus rivales del Oeste de la NFC, y medirse ante los Vikings de Minnesota en la Semana 11 en la Ciudad de México.

La liga había anunciado desde hace tiempo el duelo en Melbourne, su primer partido en Australia, y completó la presentación el miércoles por la mañana, un día antes de que se publique el calendario completo de los 32 equipos. Los 49ers serán el equipo visitante para el partido del jueves por la noche el 10 de septiembre contra los Rams en Netflix. En realidad, ese encuentro se jugará el viernes por la mañana en Melbourne.

En el renovado Estadio Azteca de la capital mexicana, que recientemente fue rebautizado como Banorte, los 49ers serán el equipo local para un partido del domingo por la noche el 22 de noviembre contra los Vikings, que el año pasado realizaron el primer viaje internacional de la NFL como visitantes en varias ciudades, con un partido en Dublín en la Semana 4, seguido de otro en Londres en la Semana 5. Los Vikings también fueron el equipo visitante en ambos encuentros el año pasado.

Con nueve partidos, ocho estadios, siete ciudades y cuatro continentes, este año presentará la mayor cantidad de juegos fuera de Estados Unidos que la liga haya organizado. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, ha dicho que su objetivo es llegar a 16 partidos internacionales por temporada.

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Hay tres partidos en Londres, el destino internacional más habitual de la liga, y los Jaguars de Jacksonville por primera vez trasladarán al extranjero dos partidos consecutivos como locales. Jugarán contra los Eagles de Filadelfia en la Semana 5 en el Tottenham Hotspur Stadium el 11 de octubre y luego se medirán a los Texans de Houston, su rivales del Sur de la AFC, en la Semana 6 en el Wembley Stadium el 18 de octubre. Los Commanders de Washington serán el equipo local en Tottenham el 4 de octubre cuando enfrenten a los Colts de Indianápolis.

Los Saints de Nueva Orleáns serán el equipo local para el primer partido en París en la Semana 7, al enfrentar a los Steelers de Pittsburgh el 25 de octubre. Los Lions de Detroit serán el equipo local en Múnich en la Semana 10, al medirse a los Patriots de Nueva Inglaterra el 15 de noviembre.

Tal como anunció previamente la NFL, los Cowboys de Dallas serán el equipo local en Río de Janeiro contra los Ravens de Baltimore el 27 de septiembre, un partido de la Semana 3 y los Falcons de Atlanta serán el equipo local en Madrid en la Semana 9 contra los Bengals de Cincinnati el 8 de noviembre.