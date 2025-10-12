NFL celebra Día de Muertos en el Frontón de Bucareli

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- La campaña de "Hasta la Muerte" de la NFL volvió a llegar a la Ciudad de México, en específico en el Frontón de Bucareli, donde se instalaron unas cuantas ofrendas de algunas franquicias de la liga para iniciar la cuenta regresiva para el Día de Muertos.

Un gran número de aficionados asistió a la cita de este domingo para vivir la experiencia de la llamativa campaña de la NFL, la cual lanzaron el año pasado, y que sigue causando sensación en los seguidores mexicanos.

En el evento de este fin de semana, los aficionados de varios equipos como los San Francisco 49ers, Miami Dolphins, Las Vegas Raiders, los Texans Houston y otros más. Para esta ocasión, los amantes de la NFL pudieron vivir la Semana 6 rodeados de lo colorido que es el festejo de Días de Muertos.

Aunque no todas las franquicias cuentan con su propia ofrenda, eso no impidió que los seguidores de otros equipos se tomaran fotos con las que estaban ahí expuestas y de disfrutar el gran evento de la liga estadounidense.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Algunos de los presentes llegaron luciendo grandes atuendos, como cuatro aficionados de Las Vegas Raiders que fueron una gran sensación entre todos los asistentes, quienes les pedían fotos para el recuerdo.

Los grupos de animación oficial de ciertas franquicias como Texans Houston, Arizona Cardinals, Los Angeles Rams, los Dallas Cowboys y otros más se dieron a la tarea de poner muy en alto el nombre de sus equipos para hacerlos vibrar a la distancia.