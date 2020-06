NFL multa a los Patriots por filmar la línea de los Bengals

La NFL indicó que los Patriots de Nueva Inglaterra han sido multados con 1.1 millones de dólares y despojados de una selección del draft de la tercera ronda del 2021.







Las sanciones se deben a que la NFL encontró que el equipo de televisión de los Patriots actuó de manera inapropiada al filmar a los Bengalíes de Cincinnati en diciembre pasado.







La filmación la realizaron en la línea lateral de los Bengals una semana antes de que los dos equipos se enfrentaran entre sí.







La NFL también indicó que los equipos de televisión internos de Nueva Inglaterra no podrán filmar ningún partido durante la temporada del 2020.







David Mondillo, el camarógrafo responsable, fue despedido por los Patriots y expulsado indefinidamente de las instalaciones de la NFL.







Pero el entrenador en jefe Bill Belichick ni ningún jugador tuvieron ninguna sanción, lo que indicaría que no estuvieron implicados en ningún delito.







Mondillo dirigía un equipo de vídeo que se suponía que estaba perfilando uno de los exploradores avanzados del equipo para un documental del equipo "Haz tu trabajo".







Cuando fue descubierto por un elemento de seguridad de los Bengals, Mondillo no pudo explicar porqué estaba filmando una parte específica de la línea lateral de Cincinnati, y se ofreció a eliminar el metraje.







Mondillo luego afirmó que estaba tratando de obtener el mismo punto de vista que el explorador habría tenido a través de los binoculares.







La NFL no creyó esas explicaciones, ni que esto fuera un error por no conocer las reglas.







El castigo es similar a lo que la liga dicta por violaciones de manipulación importantes, excepto con una multa más severa.







Esto no era una sorpresa para los Patriots, que supuestamente esperaban ser castigados.







El daño puede venir a su reputación, ya que muchos aficionados probablemente verán esto como una prueba más de que la organización constantemente hace trampa.