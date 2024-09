Penalización de la NFL a London de los Falcons

El receptor de los Falcons Drake London fue penalizado por su celebración tras atrapar un pase de touchdown en los minutos finales de la victoria 22-21 de Atlanta ante los Eagles de Filadelfia el lunes, pretendiendo dar un tiro al aire, una violación a las reglas de la NFL que prohíben gestos de violencia.

London se disculpó inmediatamente en la banda, según el entrenador Raheem Morris y lo volvió a hacer públicamente el miércoles.

"Hay muchas cosas sucediendo en el mundo con la violencia con armas y que creo que no debí evidenciar aquí", dijo London a los reporteros. "No estoy feliz con esto, y seguramente no lo volverán a ver en mí".

La NFL tiene reglas estrictas sobre las celebraciones y cada año le recuerdan a los jugadores que violar estas reglas resultará en penalizaciones por conducta antideportiva.

La atrapada de 7 yardas para touchdown empató el marcador 21-21, y la penalización que recibió obligó a retroceder el punto extra 15 yardas. Younghoe Koo acertó la patada de 48 yardas para que Atlanta se fuera arriba en el marcador antes de que Jessie Bates interceptara el pase de Jalen Hurts en la siguiente jugada para sellar el resultado.

"Abordamos las celebraciones de jugadores como expresiones de exuberancia y que es parte de un juego emocionante. Las reglas se modificaron en 2017 y que permiten celebraciones colectivas, incluyendo demostraciones coreográficas. Demostraciones ofensivas, celebraciones que retrasen el juego y aquellas dirigidas a sus rivales son penalizadas", indicó el portavoz de la NFL Brian McCarthy en un comunicado. "Cada año se le recuerda a los jugadores y es parte del manual de jugador que demostraciones que constituyen provocaciones o conducta antideportiva, o que retrasen el juego, serán señaladas como faltas contra el equipo".

"También se prohíben los actos que ocurran en cualquier parte del campo o incluso en la banda, incluyen la prohibición del gesto de degollar, saludo de ametralladora, gestos sugestivos sexuales o saltar o demostraciones en el logo del equipo".

La celebración de London ocurrió 12 días después de que cuatro personas fueron asesinadas en un tiroteo en la secundaria Apalachee, cerca de Winder, Georgia. Los Falcons recibieron al equipo de fútbol de la escuela para un entrenamiento la semana pasada.