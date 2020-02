Nico Benedetti mantiene el ánimo pese a la lesión

Pese a que causará baja todo el torneo, por lesión, Nicolás Benedetti mantiene la sonrisa y el ánimo. No piensa en nada más que su recuperación.

"Mañana tengo revisión. Vamos a ver y esperar esta semana para la operación, [estaré fuera] de seis a ocho meses, sólo espero regresar lo pronto posible", explicó el colombiano en su regreso a México.

Hace una semana, Benedetti sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, durante el cierre del cuadrangular final del preolímpico sudamericano.

"Sí [llega en mal momento la lesión], después de las anteriores [fractura de quinto metatarso y una muscular], ya había agarrado el ritmo en la Selección de Colombia. Quiero demostrar [cuando me recupere], estoy seguro que puedo dar más acá en el América, a recuperarnos, para que al volver estar a punto", señaló el volante cafetero.

Sobre las muestras de ánimo para él y el chileno Nicolás Castillo, quien está hospitalizado, el "Poeta" agradeció a los aficionados y a las Águilas del América. "Muy contento en saber que tengo una familia que me apoya en el club. Sabemos que Nico pasa un momento muy complicado".

"Pero el América es un equipo muy grande, vamos muy bien [en la Liga], hay jugadores muy buenos, pese a que Nico y Rena [Ibarra] estamos lesionados. Gracias a los aficionados por su apoyo, espero regresar pronto y darles alegrías", concluyó.