Nico Castillo llama "cara de marrano" a Faitelson

David Faitelson tiene un nuevo enemigo en su larga lista. Se trata del delantero del América, Nicolás Castillo, quien no se guardó nada e insultó al comentarista en redes sociales.

Anoche, Faitelson tuiteó:

"El futbolista más caro del América ++y uno de los más caros de la Liga MX++ llega lesionado a la liguilla. Si Nico Castillo tuviera un poco de vergüenza, devolvería parte de lo que ha embolsado. Aunque creo que, difícilmente, conozca 'la vergüenza'...".

El ariete chileno le respondió en sus historias de Instagram. Inicialmente, cuestionó el conocimiento del periodista y le recordó el golpe que Cuauhtémoc Blanco le propinó en Veracruz hace 16 años.

Después, Castillo elevó el tono y lo llamó "cara de marrano triste".

Y ahí no paró. 'Nico' publicó una última, en la que hace énfasis en un adjetivo para David Faitelson.

"David faitelson es para ti Ya no tengo Twitter te lo mando por aquí...ERES UN CAGÓN CAGÓN".