Nico Castillo se queda sin alas

De primera instancia, Nicolás Castillo era visto por la directiva del América como un "refuerzo" para el Apertura 2021 que ya estaba en la institución; sin embargo, el técnico Santiago Solari no lo ve dentro de los delanteros que formarán su plantilla y tendrán que buscarle acomodo.

El chileno todavía tiene contrato con las Águilas por año y medio, pero en Coapa no quieren arriesgarse y apostar para que vuelva a ser parte de la plantilla. A Castillo, se le sumarían otros nombres como los de Giovani dos Santos, Sergio Díaz, Leo Suárez y Nicolás Benedetti, como los hombres que no tienen su lugar seguro con este equipo para el siguiente curso.

El atacante llegó como refuerzo en el Clausura 2019 y solamente jugó 27 partidos, en los que marcó nueve goles y dio tres asistencias. En enero de 2020, luego de que todavía disputó unos minutos en la Jornada 2 ante Tigres, sufrió una trombosis que puso en riesgo su carrera e incluso su vida.

Regresó a Coapa para iniciar con su rehabilitación, se había integrado de nueva cuenta al equipo y aunque parecía que podía recuperar su lugar en el club, el destino lo llevará fuera de este, ya sea en otra escuadra de la Liga MX o en la MLS.



Liga MX al día

Mazatlán FC. Oficializó al técnico español Beñat San José, quien llega del futbol belga.

Monterrey. Duilio Davino, director deportivo, indicó que comenzarán a buscar refuerzos.