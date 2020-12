Nico Castillo, será refuerzo para las Águilas en 2021

Nicolás Castillo regresará al Club América, con la anticipación de ser registrado para el Clausura 2021 tras una última consulta con los médicos especialistas.

Miguel Herrera, entrenador de las Águilas, adelantó las posibilidades de utilizar al chileno a partir de la segunda parte del próximo torneo de la Liga MX, por arrancar el 8 de enero.

"Vamos a ver qué dicen los doctores cuando regresemos y ver el diagnóstico. El doctor que hizo la cirugía fue muy bueno en su pronóstico, pero igual el margen puede ser de dos o tres meses. Todo dependerá de su preparación y recuperación", explicó el timonel, previo al partido de este sábado frente al LAFC.

A principios de este año, el andino sufrió una trombosis en la arteria femoral superficial, que puso en riesgo su carrera como futbolista y vida. Diez meses después, Nico realiza trabajos sobre las canchas de Coapa, preparándose para su regreso. Finales de febrero o marzo podría estar agendado su retorno, con el dorsal 15 en la espalda.

"Seguro estará registrado en el equipo, tiene ganas y gran actitud; es un gran profesional, tiene ilusión y vemos mentalidad fuerte, porque después de las circunstancias, quiere regresar a como estuvo antes de irse, pues me queda claro que contaremos en lo mental muy fuerte".

Sobre la posibilidad de tener refuerzos para el Clausura 2021, Herrera explicó que se tomarán decisiones al término de su participación en la Liga de Campeones de la Concacaf y no quiso compararse con Tigres y Monterrey, quienes ya se preparan para el certamen.

"La diferencia es que nosotros vendemos a nuestros mejores jugadores al futbol europeo".

Jóvenes del América, a mostrarse contra Carlos Vela y LAFC

El Club América echará mano de sus juveniles para las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf, en un duelo ante Carlos Vela y el resto de las figuras del LAFC.

Entre lesiones y "jugadores que no quieren estar en el equipo" –como dijo Miguel Herrera –, es momento para que los jóvenes azulcrema se muestren sobre la cancha y se ganen un lugar en el cuadro principal.

"Debemos aprovechar las oportunidad y mostrar que estamos listos. Somos América y hay que defender este escudo a muerte", comentó uno de estos muchachos, Ramón Juárez, encargado de suplir al lesionado –y sin contrato para 2021–, Emanuel Aguilera.

"En lo personal estoy feliz y agradecido, para mí es un gran sueño estar aquí, vengo de la cantera, desde chico soy americanista y siento mucho los colores. Estoy viviendo algo grandioso y debo recompensarle a Miguel de estar preparado", añadió el zaguero, de 19 años de edad y quien estará junto a Sebastián Cáceres para enfrenta al LAFC.

Herrera, estratega de las Águilas, añadió tener "más confianza en los jóvenes, con quienes me la voy a jugar" para el encuentro de mañana por la noche (21:30 horas), en Orlando. "Si hay jugadores que no quieren estar en el equipo, hay jóvenes que sí quieren", subrayó el estratega.