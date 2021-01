Nicolás Castillo, el sacrificado; América no lo registra

Nicolás Castillo ha sido el sacrificado –momentáneamente– en los registros de los jugadores no formados en México en el Club América.

Un día después de que Santiago Solari, timonel azulcrema, decidiera no revelar quién sería el futbolista que quedaría fuera, la Liga MX publicó los planteles para el Guardianes 2021, en los cuales no aparece el chileno.

Castillo, quien viene de recuperarse de una trombosis que casi le cuesta la vida, tampoco fue registrado durante el último semestre, pero se anticipa que para marzo pueda regresar a la actividad del primer equipo.

En Coapa sobra un futbolista, uno de los 12 no formados en México, debido a que el reglamento de la Liga MX señala que los clubes pueden registrar a 11 futbolistas extranjeros.

Sin embargo, el América tiene hasta el 31 de enero para vender a Roger Martínez o Andrés Ibargüen para liberar un espacio y colocar a Castillo, a la espera de que el andino pueda jugar a finales de la fase regular del Guardianes 2021.

Por lo pronto, Martínez e Ibargüen pueden ser tomados en cuenta para el partido de este sábado, ante el Atlético de San Luis, y Castillo deberá esperar a que un extranjero salga o podría perderse otros seis meses de actividad.