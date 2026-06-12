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Niegan libertad condicional al exRaider Henry Ruggs

Por AP

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
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Niegan libertad condicional al exRaider Henry Ruggs
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      LAS VEGAS.- El exjugador de la NFL Henry Ruggs recibió la negativa a la libertad condicional casi cinco años después de matar a una mujer en un choque automovilístico en Las Vegas, determinó el jueves la Junta de Comisionados de Libertad Condicional de Nevada.

      Ruggs, exselección de primera ronda del draft y receptor abierto de los Raiders, conducía su auto deportivo a velocidades de hasta 251 km/h en la ciudad el 2 de noviembre de 2021, cuando se estrelló contra un vehículo y mató a la conductora Tina Tintor y a su perro, Max. Tintor tenía 23 años.

      Los fiscales señalaron en ese momento que su nivel de alcohol en sangre, medido dentro de las dos horas requeridas tras el choque, fue de 0,16%. Antes del accidente, estuvo en TopGolf, un recinto de entretenimiento deportivo en Las Vegas, según los fiscales.

      Ruggs se declaró culpable en mayo de 2023 de conducir bajo los efectos del alcohol (DUI) como delito grave causando la muerte y de homicidio involuntario vehicular como delito menor. Fue condenado en agosto de 2023 a una pena de prisión de tres a 10 años.

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      Ruggs comparecerá de nuevo ante la junta de libertad condicional tres meses antes de su fecha obligatoria de liberación condicional, el 24 de agosto de 2027, de acuerdo con Kathi Baker, directora ejecutiva de la Junta de Comisionados de Libertad Condicional de Nevada.

      "El señor Ruggs y nuestra oficina seguimos sintiendo el dolor y la pérdida que ha sufrido la familia de la señora Tintor", indicaron los abogados de Ruggs, David Chesnoff y Richard Schonfeld, en un comunicado del jueves.

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