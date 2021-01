Niegan riñas del "Chucky" Lozano con Lorenzo Insigne en el Napoli

Mucho se habló que cuando llegó al Napoli el Chucky Hirving Lozano no fue bien recibido por el equipo, principalmente por el capitán Lorenzo Insigne.

Ante esto, el representante del jugador italiano, negó que haya diferencias entre ellos, y hasta dice que son grandes amigos. "Niego categóricamente una supuesta antipatía o cualquier riña entre el capitán y el 'Chucky'", señaló Pisacane a una estación de radio italiana.

Según medios locales, Lozano e Insigne tuvieron roces cuando el italiano reclamó que a pesar de que el mexicano ganara más que la mayoría de la plantilla, no rindiera en la cancha.

El agente agregó que ambos jugadores se respetan y que si hubo dices fueron los normales que hay en todo vestidor, pero no confirmó alguna pelea. Las relaciones entre ambos, se han estrechado, tanto que el hijo de Insigne ha posado en redes sociales con la camiseta del "Chucky".