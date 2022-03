Niño regaló jersey autografiado a aficionada del Atlas para que pudiera salir a salvo del estadio

Luego de la brutal batalla campal que se vivió en el Estadio La Corregidora, salió a la luz uno de los momentos más nobles, en medio de la peligrosa riña que se suscitó por la tarde del sábado.

Una aficionada del Atlas compartió la historia que presenció en la casa de los Gallos Blancos, cuando la violencia se desato en medio del partido Querétaro vs Atlas.

La usuaria de Twitter @Bichiyal_12 relató que gracias a un niño que le regaló su jersey autografiado (del Querétaro), logró salir sin daños del inmueble.

"Gracias al Niño de Queretaro que me dio su camisa para poder salir del estadio con bien, espero de todo corazón dios te bendiga mucho", publicó de inicio la seguidora rojinegra.

Incluso en su mensaje explicó que busca regresarle su camiseta al pequeño que la ayudó en medio del caos.

"La camisa esta autografiada, si llega a ver este tw con gusto se la regreso", escribió.

Y por último, @Bichiyal_12 compartió la imagen de la playera del Querétaro que le fue regalada para salvarse. "Es esta, al chavo lo recuerdo muy bien, ojalá llegue a él este tw".

El pánico y caos se desató primero en la tribuna de La Corregidora y no tardó mucho en pasar a la cancha, donde el partido de inmediato fue detenido.

Horas más tarde, se dio a conocer que las ligas del futbol mexicano se detendrán este domingo, luego de estos lamentables hechos en la capital queretana.