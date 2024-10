“No están listos”: Vinicius Jr

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes la entrega del Balón de Oro volvió a incendiar la llama de la polémica al ser otorgado al futbolista español Rodrigo Hernández Cascante, más conocido como “Rodri” y no a Vinicius Jr, estrella brasileña del Real Madrid que partía como el gran favorito y de último momento no viajó a París al enterarse que no sería el ganador.

Horas antes de que se comience la ceremonia en el Théatre du Chatelet, en París, Francia, el periodista Fabrizio Romano comunicó que el equipo merengue no realizó el viaje a la capital francesa, a razón de la “derrota” de Vinicius.

En redes sociales miles de aficionados merengues protestaron ante lo que ellos consideran una injusticia y horas más tarde, el propio Vinicius rompió el silencio y compartió su sentir, dejando un mensaje desafiante de cara al futuro.

“Lo haré 10 veces si es necesario. No están listos”, escribió el atacante del Madrid y de la selección de Brasil.

Vinicius vs Rodrigo

La temporada 2023-24 de Vinicius con el Real Madrid fue inolvidable. Con gol en la final de la Champions League, la cual ganó el cuadro merengue, avanzaron y ganaron también la Supercopa de Europa. A esos logros se suman la Supercopa de España y LaLiga.

Todos esos campeonatos son difíciles de entender sin los 24 goles y 11 asistencias que aportó el brasileño.

Sin embargo, Vinicius no pudo brillar con su país. En la Copa América, anotó dos goles, pero Brasil fue eliminado en cuartos de final con la ausencia del atacante que no jugó por acumulación de tarjetas amarillas.

Por el otro lado, Rodrigo marcó 9 goles y 14 asistencias en 50 partidos con el Manchester City, suficiente para conquistar la Premier League y el Mundial de Clubes.

Contrario a Vinicius, el mediocampista español cumplió un rol trascendental con su selección, donde ganó la Eurocopa y fue elegido el mejor jugador del torneo.