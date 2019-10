No fue ilegal el perdón fiscal: Ana Guevara

CDMX.- La titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, aseguró que sólo ejerció un derecho al apegarse al programa Ponte al corriente, que en 2013 le permitió la condonación de nueve millones de pesos de impuestos, lo que no fue ilegal.

Su caso, como el de la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, también "fue un error de un contador" lo que le llevó a esa situación, dijo.

La medallista olímpica descartó que haya habido abuso de su parte al buscar el millonario perdón fiscal, ya que en todo caso la "alevosía" es de las empresas que se apegaron a ese programa, porque estiraron el tiempo para poder hacerse acreedores al beneficio.

En su caso, sostuvo, fue un error del contador, "la primera explicación es esa, no nos engañemos, lo estoy diciendo con todas sus letras, no estoy haciendo un prejuicio para todos los contadores, finalmente otros contadores son los que me ayudaron a salir de esta situación legal, pero son errores que se cometen. En ese entonces todavía estaba activa, dedicada a correr y mi tiempo era dedicado 100% al entrenamiento y era difícil estar revisando qué se presentaba en la contabilidad".

En entrevista en la Cámara de Diputados, Guevara dijo que desde 2013 informó este martes al presidente Andrés Manuel López Obrador que ella fue beneficiaria de la condonación fiscal. "Y me dijo que estaba bien, finalmente es un derecho".

Explicó que su caso derivó de una auditoría que inició en 2005 "y terminé el proceso legal en 2013, de 60 mil pesos se volvieron 13 millones de pesos por multas y recargos por cada día que pasa", pero se apegó al decreto, no entró en negociación con nadie, y se condonaron nueve millones de pesos.

Aunque no era correcto y así "lo dijimos en campaña", reconoció es una situación permitida en la ley y un derecho que ella ejerció. "Mi situación cayó en el tiempo y me ayudó el decreto que se llamaba Ponte al corriente; bueno, pues es un derecho".