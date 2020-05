No habrá Copa MX por un año, asegura Enrique Bonilla

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, manifestó que para poder completar todos los compromisos que se le vienen al futbol mexicano habrá algo que sacrificar y esto será, de entrada: La Copa MX, la cual no se disputará por un año.

La Liga MX en sociedad con la Federación Mexicana de Futbol, han llegado a la conclusión que la prioridad es dar espacio para que la Selección Mexicana para duelos amistosos, y de eliminatoria mundialista.

"Es básicamente un tema de calendarios", dijo Bonilla en entrevista a TV Azteca.

"La Selección va a tener que jugar muchos partidos de Fechas FIFA que en este año se han cancelado, y nosotros tenemos la necesidad de abrir los espacios para que el equipo del señor Gerardo Martino pueda contar con los mejores integrantes. Por el momento no se realiza el torneo de Copa MX".

Además en el tema de la Liga se va a buscar que no "haya partidos el mismo día, tenemos que encontrar la manera en que haya el menor número de encuentros en el mismo día".

El reinicio de la Liga será sin público, pero quizá no por mucho tiempo: "Está contemplado que en un arranque vayamos a puerta cerrada, aquí lo importante será cómo se desarrolla la pandemia de nuestro país para de esa manera se vaya abriendo paulatinamente.

"Hay que tomar las medidas que creamos deben ser apropiadas y que nos permitan tener aficionados en la tribuna manteniendo la sana distancia y las recomendaciones que nos haga el sector salud".