No hay persecución sobre Billy Álvarez: UIF

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que en las investigaciones que se siguen por presuntos actos de lavado de dinero en la Cooperativa Cruz Azul no hay una ninguna persecución contra su presidente Billy Álvarez, y señaló que se congelaron cuentas bancarias debido a que la institución deportiva tiene que comprobar porqué se contrataron más de 300 millones de pesos en empresas fachadas.

En entrevista después de salir de una reunión con Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el funcionario federal indicó que lo que busca la UIF es generar acciones de combate al lavado de dinero que sean ejemplares, incluyendo en esto, al futbol.

"En el tema del Cruz Azul se ha presentado ya la denuncia correspondiente, se congelaron las cuentas de tres directivos de Cruz Azul y pues se han solicitado su garantía de audiencia para efectos de que pueda comparecer en el ámbito administrativo, y nosotros estamos planteando que tienen que comprobar el por qué se contrataron más de 300 millones de pesos con empresas fachada".

-"Billy Álvarez dice que no tiene nada que esconder", se le preguntó.

- "No hay un ningún tema de persecución contra nadie. Queremos que en términos de un Estado constitucional de Derecho tienen evidentemente el derecho a defenderse, a aportar las pruebas de descargo. Pero la parte más importante para nosotros es generar acciones de combate al lavado de dinero, que sean ejemplares, incluyendo evidentemente el futbol".

En Palacio Nacional, Santiago Nieto Castillo señaló que el Grupo de Acción Financiera Internacional ha planteado que uno que uno de los espacios de mayor riesgo en el ámbito deportivo en los temas de lavado de dinero se encuentra dentro del futbol.