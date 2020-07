No hay proceso de desafiliación de Cruz Azul en la Liga MX

La Liga MX se limpió las manos ante el proceso de Guillermo Álvarez Cuevas, presidente del Cruz Azul, y aseguró no peligra la afiliación de "Billy" o el propio club.

Por medio de un comunicado, la organización aseguró que la orden de aprehensión sobre el directivo celeste por supuestos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

"La investigación iniciada por las autoridades federales está dirigida al Lic. Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, en su calidad de representante legal de La Cooperativa La Cruz Azul, y no así hacia el Club de Futbol Cruz Azul, de acuerdo a lo señalado en varias ocasiones y de manera pública por las propias autoridades responsables del tema", explicó.

"De acuerdo con los estatutos y reglamentos que rigen la actuación la Liga MX, esta solo actuará en caso de acreditarse los actos que se le imputen a alguno de sus integrantes. La Liga MX estará atenta al desarrollo de las investigaciones y de las diversas etapas del proceso", añadió el comunicado.?El equipo entrenó con normalidad esta mañana en La Noria, previo al partido del viernes frente al Puebla, correspondiente a la Fecha 2 del Guardianes 2020.

"Dado lo anterior, y en cumplimiento de las normas que rigen a la LIGA MX, no hay en este momento un procedimiento de desafiliación al Presidente del Club Cruz Azul, ni se iniciará hasta que no se se presenten los elementos para ello".