No importa quién se fue, sino quién se quedó en Pumas: Iniestra

En Pumas no importó quien se fue. No importa que Miguel González "Míchel" les haya dejado tirada la "chamba", al final, "no importa quién se haya ido, sino quién se quedó", dice Andrés Iniestra, volante universitario.

"Fue complicado, porque no esperábamos eso, pero al final lo que importa no es quién se fue, sino quién se quedó. Nosotros nos unimos, cerramos filas y nos ha ido muy bien".

Gracias a eso, al gran torneo universitario a pesar de todo y por todo, es que pueden decir: "Hemos callado bocas, pero eso no se nos hace importante. Pumas se ha caracterizado por no tener tanto dinero para reforzarse. Sabíamos cuál era la situación. Sí, era complicado que el entrenador se fuera a una semana. Pero lo importante fue quien se quedó".

León es el rival, el que se interpone en el camino al título, pero también fue el único que les ganó en el torneo regular: "Ese juego que nos ganaron fue complicado, nos pasó por encima. Nos costó ese día la expulsión de (Alfredo) Talavera, pero por algo ellos quedaron en primero lugar... Son un gran equipo, han encontrado una gran estabilidad y eso los hace muy peligrosos".

Pumas perdió ante León, pero no ha perdido en Ciudad Universitaria, están invictos en casa, algo que ahora no importa: "No me importa ganar de visitante o local. Lo que le importa al equipo es ser campeones, sean las condiciones que sean. El título es mucho más importante que el invicto en CU".

Lo que dice la prensa, lo que dice la afición y las apuestas no importan: "Pueden decir que el León debe de quedar campeón por lo que ha hecho en el torneo, pero nosotros tenemos la posibilidad de hacer algo importante".