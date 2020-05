No le gustó la nueva playera a la hija del "Piojo"

Una de las primeras en recibir la nueva playera del América, pero que sí supo esperar a presumirla hasta su lanzamiento oficial, fue Mishelle, hija del técnico Miguel Herrera y quien no dudó en dar su veredicto.

"Nos une la pasión y nos define la grandeza. Somos América", expresó Mishelle en sus redes sociales, con el la playa de fondo y vestida con la indumentaria de las Águilas, un homenaje al equipo de la década de los años 80.

Como era de esperarse, los comentarios llovieron en la publicación, todos para ovacionar el nuevo diseño del jersey de visitante de las Águilas.

En un principio, Mishelle, quien también trabaja en TUDN, comenzó el aislamiento social junto con su padre; sin embargo, desde hace tres semanas ha compartido publicaciones aparentemente desde una casa en la playa, en la que decidió continuar con su distanciamiento debido a la pandemia de coronavirus.

Incluso, hace poco publicó una broma, en la que "no soporta la cuarentena" con el estratega.

"Llevo 60 días conviviendo con mi papá 24/7 y me he dado cuenta que le urgen sus jugadores, porque ya comienza a dirigirme a mí. Ya regresa Liga Mx", manifestó hace una semana.