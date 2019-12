"No merezco menos porque tengo pechos y ellos no..." Serena alza la voz por la equidad de sueldos

La tenista estadounidense Serena Williams se mostró enérgica ante la desigualdad de premios metálicos entre hombres y mujeres en el deporte blanco y acusó que el esfuerzo y trabajo es el mismo para ambos géneros.

"Siento que todos lo merecemos. Merezco que me paguen la misma cantidad. No merezco menos porque tengo pechos y ellos no; toda mi vida se ha dedicado a ser un atleta de primer nivel, y no me deberían pagar menos por mi sexo", comentó.

La recién nombrada Mejor Tenista de la década expresó su malestar en contra los comentarías que aluden a que tiene talento innato y su entrenamiento es mínimo para triunfar en este deporte.

"Muchos jugadores o muchos entrenadores me dicen soy afortunada, que casi ni me entreno, que sólo aparezco y gana partidos. Si pudiera hacer eso, lo haría. Vaya si lo haría; desafortunadamente, no es el caso. Cuanto más envejeces, más en forma tienes que estar para seguir compitiendo", acotó.