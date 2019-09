"No podría determinar si es un buen entrenador", dice Boy sobre "El Piojo"

El técnico de las Chivas, Tomás Boy respondió al estratega de las Águilas del América luego de la derrota del Rebaño frente a los Tuzos del Pachuca en la jornada doble. El sábado, Guadalajara enfrentará al América en el Estadio Azteca.

"Tener títulos es una cosa padre, yo tengo uno de Superliga. Qué padre que él tiene dos de Liga, lo felicito, pero no podría determinar si es un buen entrenador", dijo el Pastor del Rebaño.

Sobre las posibilidades que tiene América de ganarle a Chivas, "El Jefe" mencionó que "no creo. Si lo creo con todo el respeto que me merece el entrenador y su trayectoria y todo lo que sea, no creo que nos gane. Estamos muy abajo con relación al América, ellos son favoritos, pero en un Clásico todo puede suceder".

Boy no quiso comentar nada respecto a los comentarios que hizo Miguel Herrera, sobre que le faltaba un título, simplemente "le deseo buena suerte. Ya veremos cómo nos va".