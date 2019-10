"No somos conflictivos, pero si nos buscan, nos encuentran", dice integrante de 'La Guerrilla'

Para integrantes del grupo de animación del Atlético de San Luis "La Guerrilla", no fue una sorpresa que la violencia estallara en esta jornada. La esperaban por tratarse del llamado "Clásico del Centro".

Desde que retornaron a Primera División, las riñas eran minúsculas en el estadio Alfonso Lastras hasta que apareció el acérrimo de los potosinos, el Querétaro.

"Con Querétaro siempre es así, lleva años (el conflicto). Me parece que falló la seguridad, eran muy pocos elementos de seguridad -cuento unos 250-, muy pocos para tantos visitantes, fue lo que falló. Además, no se les vende tanto boletaje a los visitantes, porque saben que ante Querétaro es un clásico, es pelea segura, ellos llegan a provocar y por eso casi siempre hay pelea", relató "Ana", una integrante de "La Guerrilla", quien pidió el anonimato.

"La Guerrilla" es la barra que alienta desde hace 21 años al equipo de San Luis Potosí y que terminó por absorber a la extinta "Tribu Real", la cual, apoyaba al Real San Luis. Al existir dos grupos de animación con casi la misma afinidad, el de "La Guerrilla" siempre se pronunció como una sociedad de choque y resistencia, por ello la nombraron "La Guerrilla".

Hoy en día, "La Guerrilla" no tiene un solo líder y se maneja por acuerdos entre líderes de barrios, luego de que falleciera "Polo", uno de los fundadores.

"La relación con la administración del equipo es buena, hay un reglamento. No somos conflictivos, pero sí hay un lema que es, 'nos buscan, nos encuentran'. Somos una familia, si vienen y golpean a las familias, obviamente vamos a reaccionar, nosotros no buscamos a las personas. Sabemos que después, en los viajes, nos puede ir peor, entonces no es que vayamos a agredir, nosotros vamos a defender a los nuestros", agregó la aficionada, quien confirmó que había un proyecto para generar credenciales para los barristas, mas no prosperó por la directiva del club.

Finalmente, sobre los enfrentamientos de porras en el Alfonso Lastras, la seguidora potosina añadió que "al ver que golpeaban a la gente, los hombres de nuestra barra, los que son más fuertes, abrieron paso en los pasillos, para que los demás corrieran a defender a los nuestros. Afortunadamente no hubo algo muertos o algo, porque se decía que había fallecido alguien".