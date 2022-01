No soy de pretextos, Pumas nos pasó por encima: Ambriz

México.- Luego de caer de manera escandalosa 5-0 en Ciudad Universitaria ante los Pumas, el entrenador del Toluca Ignacio Ambriz fue frío en el análisis del desempeño de su equipo, el cual describió como poco afortunado en lo que fue su debut al frente de los Choriceros.

El timonel mexiquense dijo no ser un hombre de pretextos y refirió que "tuvimos una muy mala noche, pero no hay que quitarle méritos a Pumas que ha hecho un gran partido, fue superior en todos los aspectos, no nos queda más que trabajar", destacó en conferencia de prensa posterior al encuentro en el Olímpico Universitario la noche de este lunes.

Ambriz, quien llegó al Toluca en el mercado de invierno, confesó que "estábamos trabajando con mucha ilusión, con muchos deseos de empezar con el pie derecho, no se nos dio, una disculpa para nuestra afición, no fuimos nada de lo que pretendo que este equipo sea". Y es que luego de la goleada a manos de la UNAM, los seguidores escarlatas reprocharon en redes sociales el tibio actuar de su equipo en la capital mexicana.

"No soy de muchos pretextos, pumas pasó por encima de nosotros, tengo que trabajar mucho con mi equipo con la certeza de que va a andar bien", aseguró el técnico, quien además confió en que sus pupilos despertarán de la pesadilla en Ciudad Universitaria. Si bien "Nacho" reconoció que el marcador pudo haber sido más abultado, también destacó que su oncena estaba mermada por los jugadores que aún se encuentran superando el contagio por Covid-19.

Detalló que "es el trabajo el que me tiene que sacar adelante, este resultado pega en lo mental; es escandaloso empezar con 5-0", pero mandó el mensaje a su afición de que el cuadro endemoniado se recuperará pronto, pues "el domingo tenemos otro partido y tenemos que prepararnos bien" para mostrar una cara diferente a la de este lunes por la noche.