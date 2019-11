No tengo que callar bocas a nadie: Alexa Moreno

La mexicana Alexa Moreno, medallista de los Mundiales de gimnasia del 2018, descartó este miércoles que el premio nacional del deporte con el cual la distinguieron sirva para callar bocas porque no necesita eso.



"No tengo que callar bocas a nadie; yo no entreno ni compito por callar a nadie, lo hago porque me gustaría ser más, pero nunca para callar críticas; por qué iba a esforzarme tanto por culpa de otras personas", explicó.



Moreno, de 25 años, ganó la medalla de bronce en caballo de salto en los Mundiales de Doha 2018 y aunque fue atacada en redes sociales por su físico con tendencia al exceso de peso, no dio importancia al asunto y confió en llegar en buena forma deportiva a los Juegos Olímpicos del próximo verano.



"En Tokio 2020 quiero disfrutar al máximo los juegos, hacer todo lo que me proponga, ejecutar las rutinas con las que quiero competir a la perfección, vivirlas plenamente y no quitarme el sueño de una medalla aunque suene complicado", confesó.



Moreno recibió el premio nacional de deportes del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; ante los medios reconoció agradecimiento pero pidió que el apoyo del gobierno sea equitativo para todos los deportes.



"Me gustaría que todo el apoyo fuera equitativo porque todos los deportes tienen su importancia, hay mucho talento en los jóvenes mexicanos sobre todo en deportes que no son de conjunto, la gimnasia es uno de ellos", dijo.



Moreno reconoció emoción por el premio nacional, equivalente a la distinción de deportista del año en México.



"No puedo creer que esté a este nivel porque veo a los otros deportistas que lo han ganado a lo largo de los años y se me hace como que 'wow' estoy a la misma altura que ellos, aunque en mi propia área", celebró.



Moreno ya tiene asegurada su plaza para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la consiguió gracias al tercer lugar obtenido en el salto a caballo la Copa Corea de este año.



Ganadora de medallas de oro en los Juegos Centroamericanos de 2010 y 2014, la deportista reveló que quiere influir en todos aquellos que en alguna ocasión sufrieron bullying.



"Creo influir más que ser ejemplo en toda persona que es discriminada. Todos los que salimos adelante debemos estar orgullosos porque hemos superado nuestros propios demonios más que los de otras personas, porque muchas veces lo más difícil es superarnos a nosotros", expresó.