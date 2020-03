No todo el deporte está suspendido por coronavirus

Poco a poco las ligas deportivas alrededor del mundo han anunciado que sus eventos se suspenden o se posponen. El Coronavirus ha provocado que las distintas organizaciones tomen la decisión de no realizar los partidos, carreras o eventos que se tenían planeados como parte de las medidas para evitar la propagación del Covid-19.

Pero no en todos los países han llegado a estas decisiones drásticas. Por ejemplo, en México, tanto la Liga MX, Ascenso MX y Liga MX Femenil no han detenido actividades e incluso sus partidos hasta este fin de semana se llevarán a cabo con aficionados.

Pero no sólo el futbol, partidos y actividades de pretemporada de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), las competencia de futbol americano como la ONEFA o la de Futbol Americano de México. Por otro lado, el selectivo de clavados tampoco detuvo actividades y en Cancún el Mundial de Pentatlón que se movió de sede a esta ciudad mexicana (se realizaría en China).En el continente americano, Argentina, Brasil y Ecuador continúan con sus ligas de futbol, aunque los partidos se disputan sin afición. Además, se realiza el Sudamericano Sub 20 Femenil.En Qatar, el futbol de aquel país sigue con sus actividades, incluso Marco Fabián anotó gol con el Al-Sadd en la Copa Emir.