"No todos logran ser campeones": Julio "El Fanta" Valadez Raya

Julio "El Fanta" Valadez, al igual que la mayoría de sus excompañeros y amigos que conquistaron el campeonato de la Segunda División de futbol profesional, en la Temporada 1970-1971, consideran que Salvador "Chava" Reyes Monteón fue factor fundamental para conseguir el ascenso a la máxima categoría del balompié mexicano, dándole un sello muy especial al club San Luis.

Entrevistado por este Diario, con motivo de los festejos conmemorativos del cincuenta aniversario de la gesta deportiva que llenó de orgullo y alegría a la afición potosina y a la ciudad, Valadez Raya, oriundo de Morelia, Mich., pero con cincuenta y un años de radicar en nuestra capital, reiteró el gran trabajo y ejemplo del que fuera un gran ídolo del futbol mexicano "que supo integrar una gran familia futbolística, dentro y fuera de la cancha".

Para Julio, "mi llegada a San Luis Potosí, fue una etapa muy importante no solo en mi carrera como futbolista, sino como persona, pues aquí me casé con una potosina, formé una familia, un negocio, agradezco a los compañeros la apertura en el grupo desde que llegué al equipo, la mayoría de ellos potosinos, y eso me dotó de mayor confianza y motivación".

El Fanta Valadez, agregó que "el solo hecho de que Chava haya aprobado mi contratación, y el haber jugado a su lado, que la verdad no me lo esperaba, y ser su compañero y amigo, es algo indescriptible, así como el haber soñado con ser campeón y contribuido a ello, es algo que se queda grabado entre los mejores recuerdos de mi vida".

Recuerda que el día de la coronación, llegar al estadio una hora antes y verlo totalmente lleno, es una experiencia y un recuerdo inolvidable, "no sé por qué no se había conmemorado antes en los que fueron los 10, 20, 30 o 40 años. El sábado que nos volvamos a reunir después de 50 años será algo muy especial".

Para Valadez Raya considera que en la consecución del ascenso a la primera división, jugaron un importante papel tres factores, como lo fue el apoyo y confianza de la Directiva y afición que se entregaba en cada partido, tanto aquí como fuera del Estado, la unión, entrega, disciplina y deseos de figurar de los jugadores, y la dirección de Salvador Reyes, "somos unos privilegiados porque no todos logran ser campeones, cuando menos una vez en su vida".