Noche aciaga en El Paseo

Ayer en la Plaza de Toros Monumental El Paseo, no hubo triunfador, dado de que los tres toreros, estuvieron fallos con el acero y aunque realizaron buenas faenas, las mismas no las pudieron culminar con la espada y dejaron escapar los apéndices.

Había mucha expectación por esta corrida y al final hubo decepción, y los aficionados que abarrotaron el inmueble de la Av. Universidad, fueron testigos de buenas faenas aunque al final hizo falta una muleta poderosa para poder sacar avante el festejo.

FERMÍN RIVERA

El primero de la noche para el diestro potosino fue Cabuche con 487 kilos, que comenzó su faena con un cambiado pegado a tablas, pero da la impresión de que a Fermín Rivera no le ha gustado el bicho, al que logró meter en la muleta al realizarse varias tandas de tres pases cada uno.

El astado no acude a la muleta como debe, lo que no les gusta al matador por lo que Fermín buscara sacarle pases a su enemigo, pero éste no responde, por lo que abrevia y en su primer intento de mata, deja un pinchazo hondo, pero sin efecto, lo vuelve a intentar y deja un espadazo tendido, caído y de efectos, para retirarse en silencio.

El cuarto toro de la noche, fue Palmito de 482 kilos, y Fermín Rivera pide que el toro pase con dos pares de banderillas y el juez Enrique Esquivel se lo permite, pasando el reglamento por el arco del triunfo, y Fermín comienza la faena con problemas ya que el toro no va con franqueza y calamochea, pero Fermín ha hecho todo lo posible para castigarlo, pero todo indica que Fermín buscará abreviar y pasaportar a Palmito dejándole media espada, tardo, pero el astado dobló y retirarse silencio.

JOSELITO ADAME

El primero de la noche para el hidrocálido, fue Zacahuil de 456 kilos, al que recibió muy bien con el capote cargando la suerte con una serie de verónicas, rematando con una revolera y después con quite por chicuelinas llevó a su astado hasta el caballo.

Con la muleta Joselito Adame, inicio buen, ya que el toro acude, y ante esto Joselito le pega varias tandas con una suavidad, deslizando la mano y brindado su arte a los aficionados que le corean los ¡Oles!, ¡Oles!, en una faena inspirada con pases variados, por lo que Joselito ha realizado un faena corta, pero muy buena.

El gozo se fue al pozo, ya que al entrar a matar pincha Joselito, se vuelve a perfilar y deja un pinchazo hondo, por lo que recurre a la espada corta y al primer intento terminar con su faena, por lo que se retira en silencio.

El segundo de su lote, fue Bocolito de 472 kilos, a quien Joselito Adame le hace vistosos quites con el capote, ya con la muleta, Joselito empieza bien su faena con un toro que responde, y quien le cuaja varias tandas, con pases suaves, artísticos, y el público le responde con sus ¡Oles!, ¡Oles!

Gran faena es la que ha realizado Adame, quien se prepara a matar y lo quiso hacer recibiendo y pincha, en su primer intento, lo vuelve a intentar y deja otro pinchazo, en su tercer intento, deja un espadazo casi entera, pero no dobla, lo vuelve a intentar y deja una estocada muy defectuosa y le dan su primer aviso, Joselito al tercio entre división de opiniones.

DIEGO SILVETI

El primero de la noche para Diego, fue Colonche de 540 kilos, de la ganadería de San Martín, en donde el astado cumplió en los dos primeros tercios de la faena, ya con la muleta, el toro no va, pero trata de sacar sus mejores pases.

El toro se distrae, ya no acuden tan fácil a la muleta, pero luego de darle aire, Diego pudo lograr una tanda de tres pases, ante la poca colaboración de Colonche, por lo que se perfila para entrar a matar y deja un pinchazo hondo y la espada bota, por lo que nuevamente lo vuelve a intentar y ahora deja un estoconazo hasta las cintas y ligeramente tendida, por lo que despide al torero en silencio.

El último de la corrida fue Tamborcito de 460 kilos, al que Diego le hizo buenos quites con el entre capote, y en lo que fue el último tercio de su faena, su labor la comenzó citando de largo, toreando por la derecha, en donde el astado va con fuerza, el matador le pega pases en redondo, para luego ir a los naturales, poco a poco se le va el gas al astado por lo que Diego se prepara para matar, y en su primer intento pincha, en su segunda oportunidad hace un mete-saca, luego realiza una estocada delantera, desprendida, el toro dobla y Silveti se retira en silencio.