Norma Palafox y Chivas Femenil, una relación que se fractura

Con el adiós confirmado de Norma Palafox de Chivas Femenil para irse a un concurso en Estados Unidos, donde anteriormente ya estuvo y también en aquel entonces hizo una pausa en su carrera futbolística, las rojiblancas ¿qué tanto pierden?

Los números de la delantera no fueron los mejores en el Guardianes 2020, ya que de las 17 jornadas del campeonato, en seis cotejos no fue titular.

Las primeras cinco fechas del campeonato sí lo fue, pero luego Édgar Mejía la mandó a la banca por dos cotejos. De en adelante estuvo entre que era titular y entraba de cambio.

Jugó todos los encuentros, pero en el único que fue estelar se dio en la fecha uno ante Juárez, de ahí en fuera no pudo completar todo el encuentro, incluso hay uno en el que solamente actuó seis minutos, ante Pumas en la fecha siete.

Marcó cuatro tantos en los 751 minutos que participó de los mil 530 del campeonato regular. Jugó menos de la mitad de minutos.