Noussair Mazraoui del Manchester United en procedimiento médico

MANCHESTER, Inglaterra (AP) —

El defensa del Manchester United Noussair Mazraoui fue sometido a un procedimiento médico por una sensación de taquicardia, dijo el jueves una persona con conocimiento de la situación.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no tenía autorización de emitir comentarlos públicamente.

De acuerdo con la fuente, Mazraoui se sometió a un procedimiento correctivo como medida precautoria por una condición relativamente común.

No se estableció un plazo específico en el que se espera que Mazraoui vuelva a jugar, pero la persona dijo que United esperaba que fuera dentro de unas "pocas semanas".

Mazraoui se unió al United procedente del Bayern Munich antes de esta campaña por alrededor de 17 millones de dólares y ha jugado 10 veces esta temporada. Su aparición más reciente fue en el empate 0-0 del domingo pasado con el Aston Villa en la Liga Premier inglesa.

Según la organización benéfica British Heart Foundation, estas palpitaciones "se sienten como si el corazón estuviera acelerado, latiendo con fuerza".

Dice que en la mayoría de los casos son inofensivos, pero se requiere tratamiento si las pruebas muestran una afección cardíaca subyacente.