Novak Djokovic avanza a tercera ronda en Roland Garros tras partido exigente

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PARÍS (AP) — Novak Djokovic se colocó bolsas de hielo alrededor del cuello y en la parte superior de la cabeza durante los cambios de lado el miércoles para mantenerse fresco en medio de la ola de calor que azota París en pleno Abierto de Francia.

El serbio de 39 años, fue exigido por el francés Valentin Royer, número 74 del ranking y 15 años menor que él, durante más de 3½ horas antes de alcanzar la tercera ronda con una victoria por 6-3, 6-2, 6-7 (7), 6-3.

Por cuarto día consecutivo de este torneo, la temperatura subió por encima de 32 grados Celsius (90 Fahrenheit).

"Cuando juegas un partido de tres horas y media en arcilla, es largo y muy agotador ", dijo Djokovic. "Estos días han sido realmente muy desafiantes para muchos jugadores ".

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Al inicio del cuarto set, cuando Djokovic ganó un punto clave con una derecha que pasó alrededor del poste de la red desde muy lejos de la cancha, el campeón de 24 títulos de Grand Slam agitó los brazos hacia el público dentro de la cancha Philippe-Chatrier.

Djokovic desperdició una oportunidad de cerrar el partido antes, cuando falló un revés largo en el desempate del tercer set y luego necesitó cuatro puntos de partido más en su último juego con el servicio. Una derecha de Royer se fue luego a la red para concluir un largo peloteo.

Cuando todo finalmente terminó después de 3 horas y 44 minutos, Djokovic casi tropezó sobre la arcilla. Luego realizó su celebración del violín, actuando como si tocara las cuerdas de su raqueta como dicho instrumento musical.

Antes de llegar a París, Royer había conseguido sólo una victoria a nivel de gira en 11 torneos que jugó esta temporada.

Djokovic llegó a Roland Garros con dudas sobre su forma después de ser derrotado en su único partido en cancha de arcilla antes del torneo. Perdió ante el croata Dino Prizmic, un jugador proveniente de la clasificación, en el Abierto de Italia tras dos meses fuera debido a una lesión en el hombro derecho.

Pero el serbio está recuperando la forma después de remontar un set para vencer a Giovanni Mpetshi Perricard, otro francés, en un partido de primera ronda que duró casi tres horas.

Djokovic mejoró a 14-0 en su carrera contra franceses en Roland Garros y alcanzó la tercera ronda en París por 21er año consecutivo. Levantó el trofeo de la Coupe des Mousquetaires en 2016, 2021 y 2023.

"Con suerte no me enfrentaré a otro francés hasta el final del torneo", dijo Djokovic riendo durante su entrevista en la cancha. "¡Dios mío, ya tuve suficiente!".

Un dúo de aficionados de Djokovic dentro del estadio principal sostuvo un cartel con una cabra —por "Greatest of All Time"— que decía "39 es el nuevo 29".

Lo siguiente para Djokovic es potencialmente una prueba mayor contra el brasileño Joao Fonseca, de 19 años, quien remontó dos sets en contra para embolsarse una victoria por 3-6, 4-6, 6-3, 6-1, 6-2 sobre Prizmic, de 20 años. Fonseca ha sido señalado como un futuro contendiente de Grand Slam.

Mientras tanto, Jakub Mensik se desplomó sobre la arcilla por calambres y le costó mucho levantarse después de superar a Mariano Navone en un desempate del quinto set. Ese partido duró 4 horas y 41 minutos.

En el siguiente partido en la cancha 6, Hailey Baptiste se vio obligada a retirarse mientras enfrentaba un punto de set contra Wang Xiyu después de caer de manera incómoda sobre su pierna izquierda.

Djokovic sugirió que los organizadores del Abierto de Francia deberían considerar la posibilidad de mover más partidos a horas posteriores y la noche en días con calor extremo.

"Con los Grand Slams no debería ser un problema, porque tenemos muchas canchas", consideró Djokovic. "Si tienes ciertos días en los que tienes calor extremo y condiciones adversas, entonces tal vez eso sea algo a considerar".

En la sesión nocturna, el segundo preclasificado Alexander Zverev venció a Tomas Machac por 6-4, 6-2, 6-2.

Ucrania consigue 3 victorias

Elena Rybakina, la monarca de este año del Abierto de Australia, fue derrotada por la ucraniana Yuliia Starodubtseva por 3-6, 6-1, 7-6 (4).

Avanzaron otras ucranianas en buen nivel: Elina Svitolina y Marta Kostyuk, que vienen de ganar trofeos en el Abierto de Madrid y el Abierto de Italia, respectivamente.

La séptima preclasificada Svitolina venció a la española Kaitlin Quevedo por 6-0, 6-4 para prolongar su racha de ocho triunfos consecutivos. La 15ta preclasificada Kostyuk venció a Katie Volynets por 6-7 (4), 6-3, 6-3 para extender su racha ganadora a 13 partidos.

"Estoy más satisfecha de no haber tenido calambres hasta morir o no haberme desmayado durante este partido", dijo Kostyuk después de su encuentro, que duró casi tres horas. "No fue fácil para nadie".

Swiatek mejora su récord en el Abierto de Francia a 42-3

Iga Swiatek, campeona en cuatro ocasiones, ha mejorado su récord de por vida en Roland Garros a 42-3 al eliminar a la 35ta del ranking Sara Bejlek, por 6-2, 6-3.

Swiatek ganó Roland Garros en 2020, 2022, 2023 y 2024.

A continuación, se enfrenta a Magda Linette en el primer duelo entre polacas en Roland Garros en la era profesional (desde 1968). Linette eliminó a la campeona de 2017 Jelena Ostapenko por 6-2, 2-6, 6-2.