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Motociclista fallece al chocar contra banqueta

Circulaba por la colonia Mártires de la Revolución, cuando sufrió el accidente

Por Redacción

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
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Motociclista fallece al chocar contra banqueta
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      Un hombre de 49 años de edad tuvo violenta muerte la madrugada de este martes, tras estampar su motocicleta contra la banqueta en la colonia Mártires de la Revolución.

      Fue alrededor de las cuatro de la mañana cuando a bordo de una moto color negro, de marca Yamaha, el ahora occiso transitaba por la Avenida del Sauce, y al aproximarse a la calle San Carlos, por razones desconocidas perdió el control de su vehículo, impactándose contra la guarnición de concreto y saliendo proyectado contra el pavimento.

      Tras la colisión, el masculino quedó tendido sobre la calle a altas horas de la noche sin ser atendido de inmediato por los servicios de emergencia. Finalmente, las múltiples lesiones en el cuerpo y en la cabeza le terminaron causando la muerte.

      Fue por un reporte ciudadano que tras el siniestro acudieron elementos de la Policía Vial Municipal, quienes se encargaron de asegurar el área como primeros respondientes para que, posteriormente, agentes de la Policía de Investigación, así como peritos de la Fiscalía General del Estado, realizaran el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares una vez que lo reclamaban.

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      Sin embargo, de momento el ahora occiso no pudo ser identificado ya que no portaba documento que revelara su identidad y se estaba en espera que alguien preguntara y lo reconociera ya en el Semele.

      Finalmente la motocicleta del infortunado fue enviada a una pensión particular y el caso se turnó ante el Ministerio Público, en donde se realizarían las diligencias legales. 

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