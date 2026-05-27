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FESTEJAN A LAS MAMÁS EN LA LONJA

EXQUISITA COMIDA Y REGALOS

Por Maru Bustos PULSO

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
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La Sociedad Potosina La Lonja reconoció la misión de ser mamás y que desempeñan sus socias, en una cálida celebración.

Como cada año la centenaria institución reunió una serie de atractivos a fin de que las asistentes disfrutaran de una feliz convivencia.

Ellas, radiantes, llegaron al agradable encuentro.

Edgardo Martínez Rodríguez, presidente del Consejo Directivo, con el gerente de Raúl Rivera recibieron a las asistentes y les dieron una cordial bienvenida.

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De esta manera, las mamás ahí reunidas, orgullosas de sus hijos y satisfechas de esta importante misión en sus vidas, charlaron algunas experiencias.

Emocionadas disfrutaron del festejo preparado en su honor que resultó de lo mejor.

En sus rostros, ¡gran felicidad!.

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