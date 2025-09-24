logo pulso
Cómo disfrutar de un libro, aunque no tengas mucho tiempo

Cómo disfrutar de un libro, aunque no tengas mucho tiempo

Novak Djokovic se une a expilotos de F1 para invertir en futbol

El tenista serbio Novak Djokovic abandona las canchas de tenis para incursionar en el mundo del futbol como inversor junto a dos expilotos de Fórmula 1

Por El Universal

Septiembre 24, 2025 09:49 p.m.
A
Novak Djokovic se une a expilotos de F1 para invertir en futbol

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- Novak Djokovic dejó las canchas de tenis para dedicarse al futbol, al menos como inversor. En las últimas horas, trascendió la inversión del exnúmero uno del mundo en Le Mans FC, un equipo de la tercera división de Francia que recibirá a Nole y a Felipe Massa y Kevin Magnussen, ambos expilotos de Fórmula 1.

En esta inversión se unen el tenis, el automovilismo y el futbol. Todos, como suele suceder con grandes deportistas, buscan ampliar su fortuna fuera de sus respectivas disciplinas y en este caso invertirán su dinero en el proyecto de este histórico equipo del ascenso francés.

Actualmente marcha en el lugar 12 de la tabla de posiciones el equipo.

Cruz Azul rescata empate ante Querétaro con gol del Toro Fernández
Cruz Azul rescata empate ante Querétaro con gol del Toro Fernández

Cruz Azul rescata empate ante Querétaro con gol del Toro Fernández

El gol del Toro Fernández permite a Cruz Azul mantener su invicto en Ciudad Universitaria en un duelo que mantuvo en vilo a los aficionados.

Inter Miami se clasifica a los playoffs con goleada 4-0 ante NYCFC
Inter Miami se clasifica a los playoffs con goleada 4-0 ante NYCFC

Inter Miami se clasifica a los playoffs con goleada 4-0 ante NYCFC

Messi y Suárez brillan en la victoria de Inter Miami que les asegura un puesto en los playoffs de la MLS.

Jugadores top ten envían carta a Grand Slam por mayores ingresos
Jugadores top ten envían carta a Grand Slam por mayores ingresos

Jugadores top ten envían carta a Grand Slam por mayores ingresos

Larry Scott, ex CEO de la WTA, asesora a jugadores de tenis en negociaciones por mejores condiciones económicas.