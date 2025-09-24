Novak Djokovic se une a expilotos de F1 para invertir en futbol

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- Novak Djokovic dejó las canchas de tenis para dedicarse al futbol, al menos como inversor. En las últimas horas, trascendió la inversión del exnúmero uno del mundo en Le Mans FC, un equipo de la tercera división de Francia que recibirá a Nole y a Felipe Massa y Kevin Magnussen, ambos expilotos de Fórmula 1.

En esta inversión se unen el tenis, el automovilismo y el futbol. Todos, como suele suceder con grandes deportistas, buscan ampliar su fortuna fuera de sus respectivas disciplinas y en este caso invertirán su dinero en el proyecto de este histórico equipo del ascenso francés.

Actualmente marcha en el lugar 12 de la tabla de posiciones el equipo.