Novatos, la clave del Super Bowl LX

En el Super Bowl LX habrá grandes figuras como Drake Maye, Sam Darnold, Jaxon Smith-Njigba o Stefon Diggs, entre otros; sin embargo, tanto los New England Patriots como los Seattle Seahawks cuentan con un par de novatos que podrían marcar la diferencia en el desarrollo del partido que definirá al nuevo campeón de la NFL.

Por un lado, está TreVeyon Henderson, corredor de los Patriots que en la temporada regular tuvo 180 acarreos para 911 yardas y nueve anotaciones.

El egresado de Ohio State University fue seleccionado en la segunda ronda del Draft de la NFL 2025 y, dentro de su primer año, firmó una actuación destacada ante los Tampa Bay Buccaneers, convirtiéndose en el primer jugador de los Patriots en lograr dos touchdowns de 50 yardas en un mismo partido.

Otro nombre clave es Will Campbell, el encargado de proteger el lado ciego del mariscal Drake Maye. Su desempeño ha sido fundamental en la línea ofensiva de los Patriots y será una pieza determinante en el Súper Domingo.

Por el lado de Seattle, destaca el safety Nick Emmanwori, considerado una pieza central en la defensiva de los Seahawks. En la mejor defensa de la liga, el egresado de la University of South Carolina se ha consolidado como una de las figuras más importantes.

"Nunca hemos tenido un jugador como él", llegó a declarar el entrenador Mike Macdonald.

Finalmente, aparece Grey Zabel, guardia que ha sido clave en la línea ofensiva de los Seahawks, al contribuir a reducir de 54 a 27 las capturas permitidas al mariscal de campo de Seattle respecto a la temporada pasada.

Tanto Patriots como Seahawks dependerán de que veteranos y novatos muestren su mejor versión para levantar el trofeo Vince Lombardi.

Finalmente, se suma Elijah Arroyo, forjado en las playas de Cancún y orgulloso de representar a México en el Súper Domingo.