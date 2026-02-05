Obed Vargas cumple su sueño y debuta con Atlético de Madrid en la Copa del Rey

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- Pocos minutos después de presenciar el debut de Álvaro Fidalgo con el Real Betis, México vio a Obed Vargas cumplir uno de sus más grandes sueños al debutar de forma oficial con el Atlético de Madrid.

El futbolista de la Selección Mexicana, quien apunta a ser una de las sorpresas en la lista final de Javier Aguirre para la Copa del Mundo, ingresó en el duelo de los Colchoneros correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey.

Con el número 21 en la espalda, el joven recibió el voto de confianza de Diego Simeone. Con una amplia ventaja de (0-4), el técnico llamó al mexicano y, tras darle algunas indicaciones, lo mandó al césped en sustitución de Ademola Lookman al minuto 78.

La presentación del exjugador del Seattle Sounders FC llegó de inmediato a las redes sociales, plataformas en las que los fanáticos mexicanos celebraron verlo vestido con la camiseta rojiblanca y evocaron nombres como Hugo Sánchez, Luis García y Raúl Jiménez.

En los pocos minutos en la cancha, Vagas se vio buscando tener contacto con el balón y ordenando a sus compañeros en cada movimiento, para después agradecer al cielo por la oportunidad de tener sus primeros minutos.