Lilly Téllez exige transparencia en uso del salón de belleza del Senado

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- La senadora del PAN Lilly Téllez exigió a la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado explicar la reapertura del salón de belleza al interior de la sede legislativa y transparentar los gastos.

La legisladora envío un escrito a la presidenta de la cámara alta, Laura Itzel Castillo, para solicitarle detalles precisos de dicho local comercial.

"En ejercicio de mis atribuciones como Senadora de la República y en cumplimiento de la función constitucional de control parlamentario, me dirijo a usted para solicitar de manera formal, fundada y por escrito un informe exhaustivo, documentado y verificable respecto de la instalación, operación, financiamiento, uso y posterior clausura de un salón de belleza ubicado dentro de las instalaciones del Senado de la República, particularmente en la Torre de Comisiones".

En su carta, señala que la difusión pública de imágenes, videos y reportajes periodísticos sobre dicho espacio ha generado una legítima preocupación social en torno al uso de bienes públicos, la posible erogación de recursos del erario, la existencia de privilegios indebidos y la congruencia institucional con los principios de austeridad, legalidad y rendición de cuentas que deben regir el actuar del Poder Legislativo Federal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Dado que el Senado de la República es una institución financiada con recursos públicos y sometida al más alto estándar de escrutinio, resulta jurídicamente inaceptable cualquier opacidad, ambigüedad o discrecionalidad en la asignación de espacios, contratación de servicios o utilización de instalaciones con fines ajenos a la función legislativa", subraya.

Lilly Téllez pide respuesta a 21 preguntas

Lili Téllez acompañó el escrito con 21 cuestionamientos para que la senadora Laura Itzel Castillo responda por escrito:

· Decisión y autorización. ¿Quién o qué instancia específica Mesa Directiva, Junta de Coordinación Política, Secretaría Administrativa u otra- tomó la decisión formal, por escrito, de destinar un espacio del Senado, particularmente en la Torre de Comisiones, para la instalación de un salón de belleza? Solicito se remita copia del oficio, acta, acuerdo o resolución correspondiente.

· Competencia y fundamento jurídico. ¿Bajo qué atribuciones legales y reglamentarias se autorizó destinar un espacio público del Senado a una actividad de carácter privado y no legislativo?

· Procedimiento de asignación. ¿Se llevó a cabo una licitación pública, concurso, invitación restringida o cualquier otro procedimiento competitivo para otorgar la operación del salón? En caso negativo, explique con precisión la figura legal utilizada para su asignación directa.

· Contrato y contraprestación. ¿Existió contrato de arrendamiento, concesión, comodato u otra figura jurídica? En caso afirmativo, indique monto de la renta, vigencia, condiciones y cuenta bancaria receptora. En caso negativo, explique por qué se cedió un espacio público sin contraprestación económica.

· Razón social y situación fiscal ¿Bajo qué razón social o nombre comercial operaba el salón? ¿Emitía facturas por los servicios prestados? Indique el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), régimen fiscal y si dichas facturas fueron entregadas o registradas ante alguna área del Senado.

· Insumos y artículos adquiridos. Se ha documentado públicamente la existencia de insumos de alto costo a "Gustavo Nava Muñoz, Comercializadora Aureo", como maquillajes y cepillos por un monto cercano a los 200 mil pesos. ¿Es correcta esa información? ¿Quién autorizó dichas adquisiciones? ¿A qué proveedores más se han comprado? Solicito se anexe el inventario completo de todos los insumos, herramientas y productos adquiridos para el salón a partir del momento de su reapertura, con costos unitarios y facturas.

· Cargo al erario. ¿Algún gasto relacionado con el salón -insumos, mobiliario, adecuaciones, mantenimiento, electricidad, agua, limpieza o seguridad fue cubierto con recursos del presupuesto del Senado? En caso afirmativo, indique la partida presupuestal específica, los montos exactos y los comprobantes de gastos.

· Gasto total. ¿A cuánto asciende el monto total erogado desde la creación o reapertura del salón hasta su clausura, desglosado por concepto?

· Adecuación del espacio. ¿Se realizaron obras, remodelaciones o adaptaciones físicas para habilitar el salón? ¿Cuánto costaron, comprobantes de pago y quién las autorizó?

· Empleo y nómina. ¿Quién fungía como empleador de los estilistas? ¿Eran personal del Senado? En caso afirmativo, indique puesto, adscripción y salario. En caso negativo, precise quién las contrató y con qué recursos se les pagaba.

· Reglas de acceso. ¿Existían lineamientos escritos para el uso del salón? ¿Había límites de servicios por persona o por periodo? ¿Se llevaba un registro de usuarios? Solicito se haga público dicho registro.

· Lista de usuarios. Indique el nombre, cargo y grupo parlamentario de todas las personas -senadores o personal que hicieron uso del salón, con fechas y tipo de servicio recibido.

· Comunicación institucional. ¿En qué medio oficial se informó a todos los senadores sobre la existencia y condiciones de uso del salón? En caso de no haber comunicación general, indique a quiénes se les informó y bajo qué criterio.

· Acceso equitativo. Existe la percepción pública de que el salón era utilizado de manera predominante o exclusiva por integrantes del grupo parlamentario de morena. ¿Es correcta esa percepción? En caso negativo, demuéstrelo documentalmente.

· Secuencia de hechos. Usted declaró públicamente que el salón "no era nada fuera de lo normal" y que "todos [los senadores] tenemos que estar bien presentados para venir a las sesiones". Sin embargo, tras la difusión mediática fue clausurado. ¿Qué cambió entre su declaración y la clausura? ¿Qué motivó esa decisión?

· Clausura y reapertura. ¿Es cierto que el salón había sido clausurado en una legislatura anterior y posteriormente reabierto? ¿Quién ordenó la reapertura y con qué autorización formal?

· Responsabilidades administrativas. ¿Se ha iniciado o se iniciará algún procedimiento de responsabilidad administrativa contra funcionarios que autorizaron, operaron o permitieron posibles irregularidades relacionadas con este espacio?

· Órganos de control. ¿Se dio vista a alguna área, órgano o institución para revisar este caso?

· Prioridades institucionales. En un contexto de carencia de espacios para asesores, comisiones y trabajo legislativo, ¿cómo se justifica destinar un área del Senado a un salón de belleza?

· Austeridad republicana. ¿Cómo concilia la existencia y operación de este espacio con el discurso de austeridad y eliminación de privilegios que su grupo político promueve?

· Mensaje a la ciudadanía. ¿Qué mensaje considera que envía este caso a millones de mexicanos que enfrentan dificultades económicas y a las pequeñas empresarias que sí pagan renta, impuestos y servicios por sus negocios?

"Las preguntas formuladas no admiten respuestas genéricas, evasivas ni clasificaciones indebidas de información, toda vez que el uso de bienes, recursos y espacios públicos es, por definición constitucional, información pública. La reserva, inexistencia o confidencialidad sólo pueden invocarse de manera excepcional y plenamente justificada, conforme al principio de máxima publicidad", advirtió la legisladora panista.

Misógino criticar salón de belleza, dice morenista Beatriz Mojica

Al señalar que nadie se ha pronunciado en contra de los boleros que trabajan desde hace años dentro de las instalaciones del Senado de la República, la morenista Beatriz Mojica acusó que detrás de las críticas al salón de belleza descubierto en la sede legislativa hay una "enorme misoginia".

En declaraciones a los reporteros, la legisladora guerrerense, visiblemente molesta, lamentó que los varones sí puedan bolearse los zapatos con las personas que se dedican a ello en un espacio al interior del Senado, pero las mujeres son cuestionadas y criticadas por contar con un local para peinarse y maquillarse.

"Me parece un tema sumamente misógino, porque fíjense ustedes que aquí en el Senado de la República, hace será 50 años, existen unos boleros, y a nadie le ha llamado la atención que los boleros limpian los zapatos de los hombres. Digo de los hombres porque no es solo de los senadores. Y a todo mundo le preocupa una estética en la que las mujeres pueden peinarse, y no les preocupan los boleros que limpian los zapatos de los hombres.

"Entonces me parece un tema que está fuera de contexto y que tiene que ver con un dejo de misoginia enorme que existe todavía en el país, en torno a las necesidades que tienen las mujeres, las que quieran usar una estética para cortarse el pelo o peinarse, siempre y cuando no se usen recursos públicos y todos paguen por el servicio, como lo hacen los hombres", expresó.

Dentro del Senado existe un espacio abierto, a la vista de todos, con dos sillones, cerca de los elevadores y sanitarios del primer piso, donde dos boleros "dan grasa" no solo a hombres, sino también a mujeres que solicitan ese servicio, por el que se cobran 35 pesos.