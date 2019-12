Obligan a Conade a respetar beca de clavadista Adriana Jiménez

Casi un mes después de que la Conade decidió retirar el apoyo económico a Adriana Jiménez, el Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México concedió una suspensión definitiva para que la clavadista de altura pueda seguir siendo beneficiada con la beca del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

Jiménez dejó de recibir desde agosto los 20 mil pesos que le corresponde al mes por una decisión del subdirector de la Conade, Israel Benítez al considerar que la atleta ya no era acreedora al apoyo que recibía desde 2015 por los resultados mundiales y porque su deporte no forma parte de los Juegos Olímpicos.

Benítez también argumentó que el retiro del estímulo se debía a que Adriana había participado en un programa de televisión, situación que violaba una carta aceptación que firman los beneficiarios del Fodepar. Sin embargo el juez consideró como injusto el retiro de la beca por parte de la Conade y ordenó que Jiménez reciba el depósito retroactivo desde septiembre.

"Esto no solo es por mí, ni para mí, es para que todos los atletas sepamos que tenemos derechos, que merecemos ser escuchados y tratados con dignidad, por que damos nuestra vida por México gracias a todos los que me apoyan y creen en mi", escribió la clavadista en su cuenta de Twitter.