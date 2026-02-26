Ocho miembros de Cuba no reciben visas para Clásico Mundial

Ocho miembros de la delegación de Cuba no recibieron visas para viajar a Estados Unidos a fin de participar en el Clásico Mundial de béisbol, informó el jueves la Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol (FCBS).

Cuba enfrenta restricciones en visas para el Clásico Mundial

Cuba tiene previsto enfrentar a Puerto Rico, Colombia, Panamá y Canadá en San Juan durante la fase de grupos que se realiza del 5 al 17 de marzo.

Entre los cubanos a quienes se les habrían negado las visas están el presidente de la Federación, Juan Reinaldo Pérez Pardo, y el secretario general, Carlos del Pino Muñoz, además del entrenador de lanzadores Pedro Luis Lazo.

Declaraciones y confirmaciones sobre las visas negadas

Una persona con conocimiento directo señaló que todos los jugadores y entrenadores cubanos, excepto Lazo, recibieron visas.

La fuente habló con The Associated Press el jueves bajo condición de anonimato porque no se han hecho anuncios sobre las visas de los jugadores.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos declinó hacer comentarios sobre la queja cubana, al citar leyes de privacidad sobre visas, pero un funcionario estadounidense, que también habló bajo condición de anonimato por tratarse de un asunto confidencial, indicó que entre los que no recibieron visas no está ningún deportista, sólo directivos y funcionarios.

"La respuesta de Estados Unidos, tras más de un mes de presentadas tales solicitudes, da la espalda a las razones en que estas se sustentan, a los más elementales preceptos del deporte y a los compromisos que asumen los países sedes de certámenes de este tipo", indicó la Federación en un comunicado.

Los cubanos terminaron terceros en la última edición del Clásico Mundial en 2023. El equipo tiene programados partidos de exhibición la próxima semana contra los Reales de Kansas City y los Rojos de Cincinnati en Arizona.

Cuba figura en una lista de siete países con restricciones de viaje a Estados Unidos junto con Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

El año pasado, le fueron negadas las visas al equipo Cacique Mara, de Maracaibo, Venezuela para ingresar a Estados Unidos y se perdió la Serie Mundial de Béisbol Senior.

La Federación Cubana indicó que "analizará cómo proceder e informará oportunamente".