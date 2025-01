El sueño de Omar Campos en Cruz Azul

A sus 22 años, Omar Campos ha visto cumplido uno de los sueños más grandes de su vida: defender los colores de Cruz Azul. Desde niño, el joven lateral soñó con jugar en la institución que ha marcado la historia del futbol mexicano, y tras un paso por Santos Laguna y el LAFC, su sueño se concretó.

Con una mezcla de talento, sacrificio y amor por el futbol, Campos llega a La Máquina para ser parte de la nueva era que busca devolverle al club la gloria de antaño. Su ambición es clara: dejar huella y hacer historia con la camiseta celeste.

Tanto para Martín Anselmi como para los jugadores, este será el torneo de la revancha en búsqueda de la décima estrella. Los errores que aprendieron difícilmente los volverán a cometer y es por eso que en todas las líneas se están reforzando.

"La verdad de chiquito le tengo un cariño, jugaba, vestía la playera de Cruz Azul, gracias a Dios es un sueño realizado, me toca hacerlo de la mejor manera como cuando era niño, correr a todo, muy contento de estar aquí en Cruz Azul".

Y añadió: "La verdad que me siento muy bien, llego a una institución muy grande, con nuevos retos y comienzos, contento y feliz de estar en el club, esperar que empiece el torneo para dar lo mejor de mí y aportar mi granito de arena al equipo".

Además del estilo de juego, la calidad de plantel y el conocimiento de Martín Anselmi, los valores y el estar cerca de su familia, fueron otra pieza importante para llegar a Cruz Azul.

"La verdad, los valores están muy bien, la calidad de vida, estoy en la ciudad con mi familia, muy agradecido con esta oportunidad, contento de estar aquí en este club", comentó ante los medios.

¿Sueña con jugar en Europa y llegar a la Selección Mexicana?

Para Omar Campos llegar al Tricolor es un anhelo que tiene, por lo que debe mostrar partido a partido para poder ser observado y llamado por Javier Aguirre.

"Primero que nada, necesito jugar, mostrarme, que me vean, mi estilo de juego primero es eso, poder jugar, de ahí que me volteen a ver los de selección, si me dan la oportunidad, aprovecharla y seguir mejorando".

A pesar de que sonó para ir al viejo continente antes de llegar a la Noria, no descarta en ir en un futuro cercano: "No, para nada, siempre ha sido un sueño ir a Europa, siempre he querido ir allá, vi la oferta de aquí, es una buena decisión, pronto para ir a jugar a Europa también".