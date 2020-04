OMS exige que Bielorrusia detenga el futbol

La Organización Mundial de la Salud ha exigido que la Liga de Bielorrusia de futbol que pare de inmediato para no exponer a la gente que en ella participa al Covid-19.

La OMS envió un mensaje para que la Liga que está disputando su cuarta fecha, pare de inmediato y el país en sí "suspenda de inmediato todas las manifestaciones masivas y deportivas".

Vladimir Karanik, ministro de salud de Bielorrusia respondió de inmediato: "La decisión de parar (el futbol y otras actividades) no me compete".

El país de Europa del Este tiene más de 2 mil infectados y 23 personas fallecidas por coronavirus.

"Mejor morir de pie, antes que vivir de rodillas", argumentó el presidente de la nación europea, Alexander Lukashenko, quien apoya la decisión de mantener activas esas ligas, pues además del futbol también está viva la liga de hockey sobre hielo.

"Veo lo que pasa en Rusia, donde algunas personas están ganando mucho dinero en apuestas porque antes no conocían nuestros equipos", expresó el mandatario.

Además de Bielorrusia, todavía hay ligas en Nicaragua y Taiwán.