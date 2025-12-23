Optimistas, los Broncos a pesar de derrota

DENVER.- Los Broncos de Denver están decididos a convertir su primera derrota en un mes en una recalibración.

"Hoy nos golpearon en la boca, jugaron un buen partido y dejamos que se nos escapara", dijo el quarterback Bo Nix después de la derrota de Denver por 34-20 ante los Jaguars de Jacksonville el domingo, que puso fin a su racha de 11 victorias consecutivas junto con su racha de 12 triunfos en casa. "Pero prefieres que te golpeen ahora que en la primera ronda de los playoffs".

Las victorias de Nueva Inglaterra y Los Angeles Chargers el domingo apretaron la carrera de playoffs de la AFC con los Broncos (12-3) cayendo a un empate con los Patriots en la lucha por el primer puesto general. La victoria de los Chargers en Dallas los acercó a un juego de Denver en la AFC Oeste.

Los Broncos tuvieron fallos poco característicos contra los Jaguars. Wil Lutz falló un intento de gol de campo al golpear el poste al inicio, la defensa falló muchos tacleos y la ofensiva se tambaleó al intentar sostenerse con su rival.

Sus errores aumentaron la presión para los dos juegos restantes de los Broncos que comienzan el jueves por la noche en Kansas City (6-9), donde Denver no ha ganado en una década.

Luego, los Chargers (11-4) visitan Denver en la semana 18 para lo que se perfila como un juego de todo o nada tanto por la corona de la división como por una semana de descanso en la primera ronda de la AFC.

"No lo llamaría una llamada de atención porque estábamos jugando bien", dijo Nix.