Ordenan nuevo juicio para Franco

PUERTO PLATA.- Una corte de apelaciones en la República Dominicana ordenó un nuevo juicio para Wander Franco, el suspendido campocorto de los Rays de Tampa Bay que condenado a principios de este año por abusar sexualmente de una menor y había recibido una sentencia suspendida de dos años.

La decisión del martes se produjo después de que los abogados de Franco reclamaron suspender su condena y anular la sentencia, mientras que los fiscales buscaban una sentencia de cinco años.

La Corte de Apelación del distrito judicial de la ciudad de Puerto Plata falló a favor de Franco y ordenó que un nuevo panel de jueces supervise el caso.

Franco, quien tiene actualmente 24 años de edad, recibió una sentencia suspendida de dos años tras ser declarado culpable por los cargos de abuso sexual.

"La corte entendió que ahí habían muchos vicios, muchas omisiones, muchas cosas y resolvió enviar a un nuevo juicio total", indicó Teodosio Jáquez, abogado de Wander Franco sobre la decisión de la corte de apelación.

José Martínez Montan, procurador fiscal de la provincia de Puerto Plata, mantuvo su creencia en las pruebas presentadas durante el juicio y espera que igualmente sea condenado ante nuevos jueces.

"Mantener nuestra posición, mantener la acusación", dijo el fiscal. "En un nuevo juicio se ponderarán nuevamente los procedimientos, nosotros tuvimos ganancia de causa en el primer juicio, y así será en el nuevo juicio".

Franco fue arrestado el año pasado tras ser acusado de tener una relación de cuatro meses con una niña que tenía 14 años en ese momento, y de transferir miles de dólares a la madre de ella para consentir la relación ilegal.

En noviembre de 2021, Franco firmó un contrato de 11 años por 182 millones de dólares, pero su carrera se vio trastocada cuando las autoridades en la República Dominicana anunciaron en agosto de 2023 que lo estaban investigando por una supuesta relación con una menor. Franco tenía 22 años en ese momento.

En enero de 2024, Franco fue arrestado en su país natal. Seis meses después, Tampa Bay lo colocó en la lista restringida, lo que cortó el pago que había estado recibiendo mientras estaba en licencia administrativa. MLB dijo el martes que su investigación sigue en curso.

Un panel de tres jueces lo encontró culpable a fines de junio de abusar sexualmente de una menor y no culpable de cargos de explotación sexual y comercial de una menor y tráfico humano.

Los jueces también encontraron a la madre de la niña culpable de explotación sexual comercial y lavado de dinero y la sentenciaron a 10 años de prisión. En ese momento, una de las juezas, Jakayra Veras García, criticó a la madre y su solicitud de que Franco pagara la educación de su hija y otros gastos.

El tribunal de apelaciones el martes también concedió a la madre un nuevo juicio. Ni Franco ni la madre estuvieron presentes en la sala del tribunal.