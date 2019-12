Organizadores de Juegos Olímpicos informan gastos

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio dijeron el viernes que gastarán 1,35 billones de yenes (unos 12.600 millones de dólares) para realizar el año entrante la justa internacional.

La cantidad se mantiene sin variación respecto de hace un año, aunque la solidez del patrocinio y de las ventas de boletos han generado un fondo de contingencia de 300 millones de dólares extras, según los organizadores.

Sin embargo, la Junta Nacional de Auditoría de Japón, señaló en un informe de 177 páginas preparado por la legislatura nacional, que los Juegos Olímpicos del año entrante tendrán un costo mucho mayor respecto del señalado por los organizadores.

La auditoría menciona 9.700 millones de dólares (1,06 billones de yenes) adicionales que asegura son costos relacionados con las competiciones que no fueron incluidos.

Además, la ciudad de Tokio dijo previamente que gastaría otros 7.400 millones de dólares (810 billones de yenes) en proyectos relacionados con la justa internacional. La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, había afirmado entonces que los recursos estaban destinados "a proyectos relacionados directa e indirectamente con los juegos".

Señaló que los dineros incluían instalaciones libres de barreras para los deportistas paralímpicos, programas de capacitación para voluntarios, así como para publicidad y planes turísticos.

Los organizadores afirmaron que muchos de estos costos no están vinculados directamente con las competiciones olímpicas.

Sin embargo, la junta auditora presentó conclusiones similares hace un año.

"Igual que el año anterior, el informe de ellos no clasificó el costo de estos puntos y actividades con base a su importancia directa para los juegos", dijeron los organizadores en un comunicado dirigido a The Associated Press.

Ese informe "agregó una amplia gama de proyectos que podrían considerarse que contribuyen a los juegos, entre ellos los ejecutados sin relación a las competiciones", apuntaron los organizadores.