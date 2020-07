Organizadores del Gran Premio barajaron la opción a puerta cerrada

Los organizadores del Gran Premio de la Ciudad de México barajaron la opción de celebrar la carrera a puerta cerrada, pero la decisión final fue posponerla.

El contrato que se firmó el año pasado, que extendió la relación de la Fórmula Uno en nuestro país, entrará en vigor a partir del 2021 y terminará hasta 2023.

Federico González Compeán, director general del GP de la CDMX, reveló las intenciones de mantener la F1 dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez, antes de la decisión de moverlo del calendario.

"En algún momento existió la posibilidad de hacer el Gran Premio sin público, sentimos que la afición es una parte muy importante en este fiesta que hemos podido hacer entre todos. Consideramos que no era justo", comentó en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

El hospital de expansión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dentro del AHR para tratar a pacientes con Covid-19 se mantendría para esas fechas, por lo que también complicada la agenda.

"Siempre tuvimos presente la seguridad del público, después vino la logística. Había muchos elementos a tomar en consideración, a la espera del avance de la pandemia", añadió González Compeán.

El directivo informó que el boletaje para el fin de semana del 30, 31 de octubre y 1 de noviembre, estaba vendido al 60 por ciento, aproximadamente. El GP de la Ciudad de México permitirá a los aficionados que ya adquirieron sus entradas guardarlas para la edición del 2021 o reembolsar las cantidades.

"Los boletos siguen a la venta. Sabíamos que había gente insegura de comprar. Ahora, con la certeza del próximo año, esperando que exista una vacuna, estemos de regreso".

Sobre la decisión de posponer el GP de la CDMX, Compeán aseguró que fue en conjunto con el Gobierno de la capital, la propia F1 y CIE (Corporación Interamericana de Entretenimiento).

Aún sin público resultaba oneroso: Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que por la pandemia por Covid-19 el Gran Premio de México 2020 de la Fórmula 1, que estaba programado para octubre, se pospuso un año, por lo que se recorrerá un año más el permiso de este evento deportivo.

"Estuvimos trabajando con las personas que organizan Fórmula 1 en la Ciudad... en muchos otros lugares del mundo, no solo en la CDMX, pero particularmente todos los que se realizan en América, aún cuando no hubiera público resultaba muy oneroso desarrollar el premio aquí, lo determinaron las propias empresas. Entonces en acuerdo con la Fórmula se pospone para el próximo año, no se cancela, se pospone", dijo.

Recordó que en ningún lugar del mundo se ha abierto este evento deportivo con público y en el caso de la Ciudad de México hubo un acuerdo.

"A todas las personas que adquirieron boletos o alguna otra inversión que hayan hecho relacionada con Fórmula 1 de manera individual o colectiva, se pospone para el próximo año y ahí va a estar en contacto con ellos la empresa organizadora", dijo.

Con este aplazamiento, el permiso para realizar el evento quedará para 2021, 2022 y 2023.

La jefa de gobierno comentó que además del Gran Premio, muchas de las actividades que se tenían programadas con la Secretaría de Cultura, se tuvieron que posponer, pues "es parte de lo que estamos viviendo con relación a la pandemia".