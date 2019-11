Organizan evento de motos para recaudar juguetes

Con una rodada biker, grupos de motociclismo celebrarán el Día del Motociclista el próximo domingo primero de diciembre, iniciando a las diez de la mañana, además es un evento con causa denominado "Juguetón 2019" Mexquitic.

Lo anterior se dio a conocer en rueda de prensa efectuada en Bikers & Boots Can-Am estando las siguientes personas: Juan Manuel Delgado, gerente de Can-Am; Joel Jacobo Rocha, director de Turismo en Mexquitic; Aidé Alvarado, de Productos Don Tacho; Adolfo Aguilar del grupo Revolcadero; Arturo Herrera, de Mo-Tuneros; Raúl Pérez, de los Piojos Biker´s y Jorge Rosales, de Club Relegados.

Fue Adolfo Aguilar quien comentó que la rodada biker se llevará a cabo el próximo domingo primero de diciembre y que se tendrá una ruta 4x4 "llegada de Santa Claus en su moto trineo, show de payasos, rifa de regalos por parte de los patrocinadores".

También comentó que se tendrá actividad con bandas de rock para amenizar la estancia, pinta carita, concursos, bendición de cascos para los bikers, entre otras más actividades.

"Todo lo que haremos y para la cual estamos invitando a toda la gente, es para beneficio de los niños y niñas de Mexquitic, por lo que las personas que quien participar la inscripción es un juguete no bélico, que no use pilas, que sea nuevo o usado, pero en muy buenas condiciones, la idea es entregarlo para el día de navidad o bien para el día de reyes", explicó Adolfo Aguilar.