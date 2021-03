Oribe Peralta en Chivas está robando: "Bofo" Bautista

Es semana de clásico nacional y el exfutbolista del Guadalajara como Adolfo "Bofo" Bautista criticó la falta de jugadores referentes en el rebaño, señalando en especifico a Oribe Peralta, a quien para el "Bofo" le pesó la camiseta rojiblanca y llegó a "robar" al cuadro tapatío.

"En Chivas están robando (jugadores)... uno vino con un antifaz y está en la banca, era delantero del América, "Horrible" sí, Oribe ¿no?... para mí eso es (un ladrón)", comentó el "Bofo" para el canal de Ángel García Toraño.

Además para el mundialista en Sudáfrica 2010, Oribe está dentro de los jugadores a los que le pesó la camiseta de Chivas, la cual no es fácil de representar por la presión que significa.

"A muchos jugadores les pesa la camiseta, el representar al Guadalajara no es fácil por la presión, la gente, son pocos los que se les ve dentro de la cancha el amor a la camiseta", puntualizó.

Por otro lado, para Bautista, la llegada de jugadores como Oribe le frena la salida a jóvenes de la cantera del Guadalajara.

"Se equivocan en la directiva, no le dan la oportunidad a los jóvenes, y llegan jugadores como Oribe Peralta que le quita la oportunidad a los canteranos", finalizó.