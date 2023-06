Oro y plata para Mata Cocco en los Centroamericanos

Con un tiempo de 01:59.98 María José Mata Cocco originaria de San Luis Potosí se quedó con la plata en los 200m libre, durante la segunda jornada de finales en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Este gran resultado la convierte en la primera mexicana en bajar 2 minutos en esta prueba, el récord anterior era de Liliana Ibañez con 02:00.37 del año 2012.

Cuba se adjudicó las otras dos preseas al hacer el 1-3, con Elisbet Gámez quien conquistó oro al quedar en primer lugar con una marca de 1:59.52, mientras que Andrea Becali obtuvo bronce con un tercer lugar y tiempo de 2:00.70.

Así mismo, Mata Cocco conquistó la medalla dorada en los 200 metros estilo mariposa. Aún no termina su participación en la capital salvadoreña, el día de hoy competirá en los 200 metros combinado femenino; le toca salir en el hit 1 eliminatorio, y buscará avanzar a la final, aspirando a ganar una medalla más.

La egresada de la UASLP está feliz con su desempeño por lo que compartió a través de sus redes sociales un mensaje de satisfacción: “Gracias a todos los que siempre me apoyan! ¡Mi familia y amigos y todo el grupo de personas que me impulsan y me exigen para dar lo mejor de mí!”.