Orozco revienta al arbitraje tras agresión de Nahuel

Jonathan Orozco, guardameta de Santos, reventó en redes sociales por el nulo accionar del arbitraje sobre Nahuel Guzmán, portero de los Tigres.

Casi a los 80 minutos, el arquero de los felinos agredió al delantero santista Eduardo Aguirre, por detrás. Las imágenes de la falta corrieron rápidamente en redes sociales y generó cientos de opiniones en contra del argentino, entre ellas, la de Orozco.

"¿Qué no es, juega limpio, siente tu liga? @LigaBBVAMX?", criticó el cancerbero de los laguneros, en Twitter, seguido de otro mensaje. "La única manera de conseguir el éxito: es rompiéndose la madre #SoyTuPapá #Spider".

La agresión de Guzmán, en el estadio Corona, no fue reportada por el VAR ni sancionada por el juez central Jorge Antoniop Pérez Durán, lo que causó más críticas de usuarios en las redes sociales, porque, en caso de una revisión y de confirmarse la falta, el protocolo no permite sancionar con amarilla, sino con roja directa.

Los de La Comarca se hicieron del triunfo (2-1) gracias al doblete de Aguirre (39' y 65'); André-Pierre Gignac hizo el único tanto de los regiomontanos.